Пьяный сварщик автосервиса угнал авто клиента в Ярославле
Прокурор Дзержинского района Ярославля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному на 31-летнего жителя района, который в феврале угнал чужой автомобиль.
Следствием установлено, что обвиняемый работал сварщиком в одном из автосервисов. Туда пригнали для ремонта автомобиль «Додж». А нечистоплотный сотрудник, напившись, решил поехать на иномарке домой.
- Следуя по Тутаевскому шоссе, он, не справившись с управлением, выехал на обочину и застрял в сугробе, - рассказали в прокуратуре.
В итоге мужчину задержали. Выяснилось, что он был судим за угон. Сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU