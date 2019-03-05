Пьяный сварщик автосервиса угнал авто клиента в Ярославле

5 Март 20:25 2019-03-05T20:25:18+03:00

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Прокурор Дзержинского района Ярославля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному на 31-летнего жителя района, который в феврале угнал чужой автомобиль.

Следствием установлено, что обвиняемый работал сварщиком в одном из автосервисов. Туда пригнали для ремонта автомобиль «Додж». А нечистоплотный сотрудник, напившись, решил поехать на иномарке домой.

- Следуя по Тутаевскому шоссе, он, не справившись с управлением, выехал на обочину и застрял в сугробе, - рассказали в прокуратуре.

В итоге мужчину задержали. Выяснилось, что он был судим за угон. Сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU