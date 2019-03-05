2019-03-05T20:25:18+03:00
Происшествия

Пьяный сварщик автосервиса угнал авто клиента в Ярославле

Дело передали в суд
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Пьяный сварщик автосервиса угнал авто клиента в Ярославле. Фото: Росгвардия.Пьяный сварщик автосервиса угнал авто клиента в Ярославле. Фото: Росгвардия.
Изменить размер текста:

Прокурор Дзержинского района Ярославля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному на 31-летнего жителя района, который в феврале угнал чужой автомобиль.

Следствием установлено, что обвиняемый работал сварщиком в одном из автосервисов. Туда пригнали для ремонта автомобиль «Додж». А нечистоплотный сотрудник, напившись, решил поехать на иномарке домой.

- Следуя по Тутаевскому шоссе, он, не справившись с управлением, выехал на обочину и застрял в сугробе, - рассказали в прокуратуре.

В итоге мужчину задержали. Выяснилось, что он был судим за угон. Сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотив» на родном льду разбомбил «Сочи»
«Буревестник» оторвался от «Купола»
Директором городского предприятия «Центр» стал Михаил Писарец
Люки с надписью «Рыбинскъ» и новый асфальт: как хотят облагородить главную улицу Рыбинска
Летом в Ярославле на месте гостиницы «Чайка» начнется строительство IТ-центра
Жителя Ярославля осудили на три с половиной года за кражу телефона
В Ярославле ушел из жизни настоятель храма Параскевы Пятницы на Туговой горе
Руководителем ярославского «Спецавтохозяйства» назначен бывший чиновник из Архангельской области
Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославской области ожидается гололед и метель
В Ярославле нашли в продаже опасные сардельки
Можно ли школьникам носить еду из дома: ответ мэрии Ярославля
Предприниматель Ярославской области не платил зарплату сотрудникам с лета прошлого года
В Павловской роще Ярославля поселилась сова
Дмитрий Миронов оказался пятнадцатым с конца в рейтинге образованности губернаторов России
В Ярославле поймали очередного наркодилера, продающего синтетические наркотики
На юбилей ярославской школы приехали Антон Макарский и Василий Шмаков
25 пластиковых бутылок и пиджак готов: в Ярославских школах проходят уроки по раздельному сбору мусора
В Ярославской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
Житель Ярославской области пострадал от случайных собутыльников: украли карту и два телефона
В Ярославской области сосед проучил соседа – порезал колеса на внедорожнике за неправильную парковку
Арестовали шприцы, суспензии и бахилы: ярославская фармацевтическая компания задолжала по кредиту 26 миллионов рублей
От слов к делу: в Рыбинске поймали автовредителя