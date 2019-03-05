Люки с надписью «Рыбинскъ» и новый асфальт: как хотят облагородить главную улицу Рыбинска

5 Март 20:07 2019-03-05T20:21:50+03:00

В этом году в Рыбинске отремонтируют главную улицу исторического центра. Фото: администрация Рыбинска.

Работы запланированы на этот год

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В Рыбинске в этом году собираются отремонтировать главную улицу - Крестовую. Работы запланированы на участке от Соборной площади до улицы Луначарского. Между ними 8 кварталов общей протяженностью 1350 метров.

- Улица Крестовая – это лицо Рыбинска, это своеобразный общественно-деловой центр, насыщенный объектами культурного наследия. Мы уже ведем работу по вывескам и фасадам, и теперь важно благоустроить улично-дорожную сеть, - отметил глава города Денис Добряков.

Здесь предполагается мощение тротуаров плиткой, укладку современного асфальта на проезжей части, установку новых фонарей, кованых урн, цепочных ограждений вдоль Мытного рынка и замену крышек колодцев на новые - с надписью «Рыбинскъ».

Напомним, также в этом году начнется строительство IТ-центра компании «Тензор» на месте бывшей недостроенной гостиницы «Чайка» в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU