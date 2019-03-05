Люки с надписью «Рыбинскъ» и новый асфальт: как хотят облагородить главную улицу Рыбинска
В Рыбинске в этом году собираются отремонтировать главную улицу - Крестовую. Работы запланированы на участке от Соборной площади до улицы Луначарского. Между ними 8 кварталов общей протяженностью 1350 метров.
- Улица Крестовая – это лицо Рыбинска, это своеобразный общественно-деловой центр, насыщенный объектами культурного наследия. Мы уже ведем работу по вывескам и фасадам, и теперь важно благоустроить улично-дорожную сеть, - отметил глава города Денис Добряков.
Здесь предполагается мощение тротуаров плиткой, укладку современного асфальта на проезжей части, установку новых фонарей, кованых урн, цепочных ограждений вдоль Мытного рынка и замену крышек колодцев на новые - с надписью «Рыбинскъ».
Напомним, также в этом году начнется строительство IТ-центра компании «Тензор» на месте бывшей недостроенной гостиницы «Чайка» в Ярославле.
ИСТОЧНИК KP.RU