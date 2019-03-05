2019-03-05T19:18:28+03:00
Общество

Летом в Ярославле на месте гостиницы «Чайка» начнется строительство IТ-центра

В правительстве рассказали, что там будет
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Новый IТ-центра появится на месте гостиницы «Чайка».Новый IТ-центра появится на месте гостиницы «Чайка».Фото: Правительство Ярославской области
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Начало строительства нового IТ-центра компании «Тензор» на месте бывшей недостроенной гостиницы «Чайка» в Ярославле запланировано на лето этого года. Об этом 5 марта сообщили в правительстве региона. Новый объект будет включать не только сам IТ-центр, но и спорткомплекс, рестораны, детский сад на 150–200 мест с бассейном. Причем, проектировщики собираются подойти к планированию внутренних помещений дошкольного учреждения не стандартно. Например, здесь хотят сделать н общий интерактивный игровой зал.

– Инвестиции в проект составят 3 миллиарда рублей, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Через пять лет на месте долгостроя появится современный IT-парк, который даст области около трех тысяч новых рабочих мест.

В настоящее время на участке проведены инженерные и археологические изыскания, вырублена старая и сорная растительность. Сейчас идет проектирование первого этапа комплекса – подземной двухуровневой парковки. На ней будут предусмотрены места более, чем для 1000 машин. Заезд будет с Московского проспекта, а выезд - в Малый Московский переулок. На отрезке от улицы Малой Пролетарской до въезда в проектируемый комплекс IТ-центра предусмотрены дорожное полотно шириной 7 метров и новый светофор. Проектная документация готовится к передаче на согласование в мэрию города.

Узнать подробнее о новом IТ-центре можно здесь. Также мы публиковали видео-визуализацию нового объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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