Жителя Ярославля осудили на три с половиной года за кражу телефона
В Ярославле осудили 27-летнего мужчину, который украл мобильный телефон у приятеля. Установлено, что в июне 2018 года подсудимый выпивал вместе со своим соседом по коммунальной квартире. После того, как потерпевший ушёл спать, преступник пришёл к нему в комнату и стащил телефон.
- Стоимость гаджета составила более десяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - После кражи злоумышленник сразу продал телефон.
Ранее преступник был неоднократно судим за оборот и хранение наркотических средств, однако, суд не привлекал его к реальному лишению свободы. В этот раз фемида приняла решение отменить условные наказания и приговорить парня к заключению на три с половиной года в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU