Жителя Ярославля осудили на три с половиной года за кражу телефона

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-05T17:29:00+03:00

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В Ярославле осудили 27-летнего мужчину, который украл мобильный телефон у приятеля. Установлено, что в июне 2018 года подсудимый выпивал вместе со своим соседом по коммунальной квартире. После того, как потерпевший ушёл спать, преступник пришёл к нему в комнату и стащил телефон.

- Стоимость гаджета составила более десяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - После кражи злоумышленник сразу продал телефон.

Ранее преступник был неоднократно судим за оборот и хранение наркотических средств, однако, суд не привлекал его к реальному лишению свободы. В этот раз фемида приняла решение отменить условные наказания и приговорить парня к заключению на три с половиной года в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU