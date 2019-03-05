СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-05T16:30:44+03:00

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В Ярославле ушел из жизни настоятель храма Параскевы Пятницы на Туговой горе - архимандрит Адриан (Денисов). Священнослужитель скончался 5 марта после тяжелой болезни. Ему было 65 лет. Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон выразил соболезнования родным, близким и духовным чадам архимандрита Адриана.

Прощание с усопшим пройдет 7 марта в храме Параскевы Пятницы на Туговой горе . Божественную литургию и отпевание совершит митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Начало богослужения в 9 часов утра.

Напомним, Архимандрит Адриан (в миру – Дмитрий Никандрович Денисов) родился 30 октября 1953 года в селе Пятково Тюменской области. Окончил школу и ветеринарный техникум Тобольска. В период обучения в техникуме с 1969 по 1973 год помогал во время служб и пел на клиросе в Покровском храме города. С 1973 по 1975 году служил в армии. После демобилизации работал в Струнинской ветеринарной лечебнице ветеринарным техником. Потом трудился в Троице-Сергиевой Лавре Загорска разнорабочим, делал уборку в храмах Лавры, во время совершения служб помогал в алтаре. 2 ноября 1986 года за Божественной литургией в Феодоровском кафедральном соборе Ярославля архиепископ Ярославский и Ростовский Платон рукоположил Дмитрия Денисова во диакона. 15 февраля 1987 года архиепископом Платоном отец Димитрий был рукоположен в сан священника. Обучался в Московской духовной семинарии.

Первым местом служения отца Димитрия стал Феодоровский кафедральный собор. Сразу после рукоположения он командировался во многие сельские храмы для совершения служб. С 1991 года он служил настоятелем храма Параскевы Пятницы на Туговой горе. В последние годы являлся секретарем Ярославской епархии, членом Епархиального совета.

ИСТОЧНИК KP.RU