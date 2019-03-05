Руководителем ярославского «Спецавтохозяйства» назначен бывший чиновник из Архангельской области

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-05T15:41:08+03:00

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Новым директором городского «Спецавтохозяйства» Ярославля назначен Андрей Егоров. Правда, пока с приставкой «исполняющий обязанности».

Известно, что коммунальщик приехал из Архангельской области, где с 2006 по 2017 год работал в должности первого заместителя главы администрации Каргопольского района. А в 2017 году недолго побыл на посту главы. Местная пресса писала, что ушел он по собственному желанию. На тот момент в районе сложилась непростая социально-экономическая ситуация. А Андрей Егоров не смог представить областному руководству достойный план решения проблем. После этого два года Егоров работал в бизнесе.

Новый руководитель САХа в 1996 году окончил Вологодскую государственную хозяйственную академию имени Верещагина, затем прошёл переподготовку по программе «Менеджмент в бизнесе» в институте управления, права и повышения квалификации ПГУ М.В. Ломоносова. В 2012 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление» по квалификации «менеджер». В 2016 году проходил курсы повышения квалификации в «Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В.Ломоносова», по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование системы местного самоуправления».

Женат, имеет взрослых детей.

Напомним, до этого САХом руководил Эдуард Снежков. Но в январе он уволился после критики в его адрес о плохой уборке города.

ИСТОЧНИК KP.RU