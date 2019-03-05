Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославской области ожидается гололед и метель
К непогоде стоит готовиться уже вечером
Ветер может подняться до 17 метров в секундуФото: Олег АДАМОВИЧ
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С вечера 5 марта до вечера следующего дня в Ярославской области ожидается метель и гололед, экстренно предупреждает региональное управление МЧС. По данным спасателей, синоптики прогнозируют усиление ветра порывами до 17 метров в секунду, а юго-западный сменится северо-западным. На дорогах местами будет скользко.
Непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций: увеличится количество ДТП, а в работе городского транспорта могут возникнуть перебои. Кроме того, из-за ветра могут оборваться линии электропередач, а ветхие крыши может сдуть.
ИСТОЧНИК KP.RU