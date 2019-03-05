СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-05T14:49:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле нашли в продаже опасные сардельки. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. Специалисты ведомства выезжали с проверкой в торговую точку одного из индивидуальных предпринимателей и обнаружили семь картонных коробок, в которых били упакованы замороженные сардельки общим весом 70 килограммов.

- На данную продукцию отсутствовала маркировка производителя и ветеринарные сопроводительные документы, - сообщили в Россельхознадзоре.

В итоге сомнительная продукция была снята с реализации и утилизирована в корм животным. На бизнесмена составили два протокола об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU