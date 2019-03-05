2019-03-05T14:49:57+03:00
Общество

В Ярославле нашли в продаже опасные сардельки

С проверкой к предпринимателю выезжал Россельхознадзор
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле нашли в продаже опасные сардельки.В Ярославле нашли в продаже опасные сардельки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ярославле нашли в продаже опасные сардельки. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. Специалисты ведомства выезжали с проверкой в торговую точку одного из индивидуальных предпринимателей и обнаружили семь картонных коробок, в которых били упакованы замороженные сардельки общим весом 70 килограммов.

- На данную продукцию отсутствовала маркировка производителя и ветеринарные сопроводительные документы, - сообщили в Россельхознадзоре.

В итоге сомнительная продукция была снята с реализации и утилизирована в корм животным. На бизнесмена составили два протокола об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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