2019-03-05T14:05:50+03:00
Общество

Можно ли школьникам носить еду из дома: ответ мэрии Ярославля

Вопрос обсудили на рабочей группе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Законом приносить в школу свою еду не запрещено.Законом приносить в школу свою еду не запрещено.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Можно ли школьникам носить еду из дома? В некоторых учебных заведениях Ярославля детям запретили это делать, что вызвало возмущение родителей.

Вопрос обсудили на рабочей группе комиссии муниципалитета по социальной политике депутаты, представители мэрии, Роспотребнадзора, фирмы «Социальное питание», которая поставляет продукты в школы.

- Сейчас законодательством не запрещено, чтобы учащийся питался в стенах школы едой, принесённой из дома, - сообщили на сайте городской администрации. – Но, как отметили представители Роспотребнадзора, приготовленный бутерброд может пролежать у ребёнка в рюкзаке ни один день, и из-за этого зачастую происходят отравления. Немаловажно и то, что дети любят угощать друг друга едой из дома.

А за отравления, по данным собравшихся,ответственность несёт директор школы. Видимо поэтому администрация школ решила кардинальным образом предупредить подобные инциденты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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