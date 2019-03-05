2019-03-05T14:03:26+03:00
Происшествия

Предприниматель Ярославской области не платил зарплату сотрудникам с лета прошлого года

По этому факту возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Угличский предприниматель не выплачивал своим сотрудникам зарплату с июня 2018 года. Компания «Инмаш» задолжала 22 рабочим больше 1 миллиона рублей. В отношении 51-летнего директора возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. В настоящий момент следователи проводят допросы, изучают документацию и финансовые отчеты. На повестке дня вопрос об избрании меры пресечения в отношении предпринимателя. Мужчина нарушил права работников на вознаграждение за труд, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Ярославля осудили на три с половиной года за кражу телефона
В Ярославле ушел из жизни настоятель храма Параскевы Пятницы на Туговой горе
Руководителем ярославского «Спецавтохозяйства» назначен бывший чиновник из Архангельской области
Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославской области ожидается гололед и метель
В Ярославле нашли в продаже опасные сардельки
Можно ли школьникам носить еду из дома: ответ мэрии Ярославля
В Павловской роще Ярославля поселилась сова
Дмитрий Миронов оказался пятнадцатым с конца в рейтинге образованности губернаторов России
В Ярославле поймали очередного наркодилера, продающего синтетические наркотики
На юбилей ярославской школы приехали Антон Макарский и Василий Шмаков
25 пластиковых бутылок и пиджак готов: в Ярославских школах проходят уроки по раздельному сбору мусора
В Ярославской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
Житель Ярославской области пострадал от случайных собутыльников: украли карту и два телефона
В Ярославской области сосед проучил соседа – порезал колеса на внедорожнике за неправильную парковку
Арестовали шприцы, суспензии и бахилы: ярославская фармацевтическая компания задолжала по кредиту 26 миллионов рублей
От слов к делу: в Рыбинске поймали автовредителя