Предприниматель Ярославской области не платил зарплату сотрудникам с лета прошлого года

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-05T14:03:26+03:00

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Угличский предприниматель не выплачивал своим сотрудникам зарплату с июня 2018 года. Компания «Инмаш» задолжала 22 рабочим больше 1 миллиона рублей. В отношении 51-летнего директора возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. В настоящий момент следователи проводят допросы, изучают документацию и финансовые отчеты. На повестке дня вопрос об избрании меры пресечения в отношении предпринимателя. Мужчина нарушил права работников на вознаграждение за труд, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU