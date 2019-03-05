Предприниматель Ярославской области не платил зарплату сотрудникам с лета прошлого года
По этому факту возбудили уголовное дело
Изменить размер текста:
Угличский предприниматель не выплачивал своим сотрудникам зарплату с июня 2018 года. Компания «Инмаш» задолжала 22 рабочим больше 1 миллиона рублей. В отношении 51-летнего директора возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. В настоящий момент следователи проводят допросы, изучают документацию и финансовые отчеты. На повестке дня вопрос об избрании меры пресечения в отношении предпринимателя. Мужчина нарушил права работников на вознаграждение за труд, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU