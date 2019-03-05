Дмитрий Миронов оказался пятнадцатым с конца в рейтинге образованности губернаторов России

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-05T13:10:32+03:00

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Центр социальных исследований «Черный куб» вслед за рейтингом образованности мэров городов составил такой же рейтинг губернаторов. Глава Ярославской области занял в нем 71 место из 85.

Исследователи пояснили, что при распределении позиций учитывали у чиновников количество высших образований, своевременность их получения (до 30 лет), статусность вуза, наличие у кандидата ученой степени и другие факторы. За каждый пункт начислялось определенное количество баллов. В итоге Дмитрий Миронов, который закончил в 1990 году Московское высшее военное общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, заработал 9 баллов. Стоит отметить, что такое же количество набрали главы Костромской, Мурманской, Псковской, Тюменской областей, Северной Осетии, Адыгеи, Хакасии, Бурятии, Ставропольского и Алтайского краев, Ханты-Мансийского автономного округа.

Самым образованным был признан губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который имеет три высших образования, является кандидатом экономических наук, с отличием окончил программу МВА, прошел сертификацию в Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ, сертифицированный директор проектов IPMA уровень A. Он набрал 26 баллов. А на последнее место попал Александр Бердников, возглавляющий Республику Алтай – у него 7 баллов.

Напомним, с мэром Ярославля у «Черного куба» вышла ошибка. Сначала Владимира Волкова исследователи поставили на последнее место, не приняв в учет один из его дипломов. Когда правда вскрылась, социологам пришлось извиниться и поднять мэра Ярославля повыше в своем рейтинге.

ИСТОЧНИК KP.RU