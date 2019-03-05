2019-03-05T13:10:32+03:00
Политика

Дмитрий Миронов оказался пятнадцатым с конца в рейтинге образованности губернаторов России

Губернатор Ярославской области имеет одно высшее образование
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Дмитрий Миронов оказался на 71 месте из 85.Дмитрий Миронов оказался на 71 месте из 85.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Центр социальных исследований «Черный куб» вслед за рейтингом образованности мэров городов составил такой же рейтинг губернаторов. Глава Ярославской области занял в нем 71 место из 85.

Исследователи пояснили, что при распределении позиций учитывали у чиновников количество высших образований, своевременность их получения (до 30 лет), статусность вуза, наличие у кандидата ученой степени и другие факторы. За каждый пункт начислялось определенное количество баллов. В итоге Дмитрий Миронов, который закончил в 1990 году Московское высшее военное общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, заработал 9 баллов. Стоит отметить, что такое же количество набрали главы Костромской, Мурманской, Псковской, Тюменской областей, Северной Осетии, Адыгеи, Хакасии, Бурятии, Ставропольского и Алтайского краев, Ханты-Мансийского автономного округа.

Самым образованным был признан губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который имеет три высших образования, является кандидатом экономических наук, с отличием окончил программу МВА, прошел сертификацию в Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ, сертифицированный директор проектов IPMA уровень A. Он набрал 26 баллов. А на последнее место попал Александр Бердников, возглавляющий Республику Алтай – у него 7 баллов.

Напомним, с мэром Ярославля у «Черного куба» вышла ошибка. Сначала Владимира Волкова исследователи поставили на последнее место, не приняв в учет один из его дипломов. Когда правда вскрылась, социологам пришлось извиниться и поднять мэра Ярославля повыше в своем рейтинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Ярославля осудили на три с половиной года за кражу телефона
В Ярославле ушел из жизни настоятель храма Параскевы Пятницы на Туговой горе
Руководителем ярославского «Спецавтохозяйства» назначен бывший чиновник из Архангельской области
Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославской области ожидается гололед и метель
В Ярославле нашли в продаже опасные сардельки
Можно ли школьникам носить еду из дома: ответ мэрии Ярославля
Предприниматель Ярославской области не платил зарплату сотрудникам с лета прошлого года
В Павловской роще Ярославля поселилась сова
В Ярославле поймали очередного наркодилера, продающего синтетические наркотики
На юбилей ярославской школы приехали Антон Макарский и Василий Шмаков
25 пластиковых бутылок и пиджак готов: в Ярославских школах проходят уроки по раздельному сбору мусора
В Ярославской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
Житель Ярославской области пострадал от случайных собутыльников: украли карту и два телефона
В Ярославской области сосед проучил соседа – порезал колеса на внедорожнике за неправильную парковку
Арестовали шприцы, суспензии и бахилы: ярославская фармацевтическая компания задолжала по кредиту 26 миллионов рублей
От слов к делу: в Рыбинске поймали автовредителя