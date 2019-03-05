2019-03-05T12:45:36+03:00
Происшествия

В Ярославле поймали очередного наркодилера, продающего синтетические наркотики

Полицейские нашли у мужчины 15 свертков с порошком
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Заволжского района Ярославля хранил у себя дома 15 свертков с порошком. Сотрудники полиции отыскали 27-летнего мужчину и выяснили, что он причастен к незаконному распространению наркотиков. Порошок отправили в экспертно-криминалистический центр и там установили, что в свертках – синтетическое вещество весом 15 граммов. По факту преступления возбудили уголовное дело. Мужчина во всем сознался. В настоящий момент идет расследование.

Сотрудники УМВД сообщают, что если вы узнали о фактах незаконного потребления или распространения наркотиков, немедленно сообщайте по телефону 03, а также по телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8 (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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