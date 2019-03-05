На юбилей ярославской школы приехали Антон Макарский и Василий Шмаков

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-05T12:36:33+03:00

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Неожиданно и приятно. На юбилей школы в селе Толбухино Ярославской области приехали звезды театра и кино Антон Макарский и Василий Шмаков, а также участник проекта «Хочу к Меладзе» Григорий Юрченко. Такой подарок любимому образовательному учреждению сделал его выпускник – музыкальный продюсер Сергей Комиссаров.

Толбухинской школе 2 марта исполнилось 35 лет.

- Мероприятие получилось в виде настоящего шоу. Спасибо за подаренные эмоции! – написал по итогу мероприятия депутат облдумы Михаил Никешин, побывавший на празднике. - 35 лет - это сравнительно небольшой возраст. Уверен, что в этой школе воспитают ещё не один десяток настоящих рекордсменов, которыми будет гордиться вся наша страна!

ИСТОЧНИК KP.RU