На юбилей ярославской школы приехали Антон Макарский и Василий Шмаков
Неожиданно и приятно. На юбилей школы в селе Толбухино Ярославской области приехали звезды театра и кино Антон Макарский и Василий Шмаков, а также участник проекта «Хочу к Меладзе» Григорий Юрченко. Такой подарок любимому образовательному учреждению сделал его выпускник – музыкальный продюсер Сергей Комиссаров.
Толбухинской школе 2 марта исполнилось 35 лет.
- Мероприятие получилось в виде настоящего шоу. Спасибо за подаренные эмоции! – написал по итогу мероприятия депутат облдумы Михаил Никешин, побывавший на празднике. - 35 лет - это сравнительно небольшой возраст. Уверен, что в этой школе воспитают ещё не один десяток настоящих рекордсменов, которыми будет гордиться вся наша страна!
ИСТОЧНИК KP.RU