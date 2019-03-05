СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-05T12:02:26+03:00

В Ярославской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Ярославской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад. Но эпидемиологический порог по совокупному населению остается превышенным - на 16,5%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

- Заболеваемость детей дошкольного возраста впервые за период эпидемического подъема ниже эпидемического порога, ниже предыдущей недели число заболевших среди школьников, уменьшилась заболеваемость среди взрослого населения, - добавили в ведомстве.

В структуре циркулирующих вирусов по-прежнему преобладает доля вирусов гриппа типа А, а также вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие).

ИСТОЧНИК KP.RU