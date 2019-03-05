Житель Ярославской области пострадал от случайных собутыльников: украли карту и два телефона
Полиция нашла воришек и возбудила уголовное дело
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Житель Рыбинска позвонил в полицию и сообщил, что у него пропали вещи – два мобильника и банковская карта. Оказалось, что накануне пропажи мужчина выпивал с малознакомыми людьми – 31-летней женщиной и 39-летним мужчиной. Они то и взяли ценные вещи своего приятеля. Когда полиция поймала воришек, пара во всем созналась. Они рассказали, что расплачивались картой в магазинах Рыбинска. Общий ущерб кражи составил почти 36 тысяч рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU