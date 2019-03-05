В Ярославской области сосед проучил соседа – порезал колеса на внедорожнике за неправильную парковку

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-05T10:06:59+03:00

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В Рыбинске 60-летнему мужчине не понравилось, как припарковался его сосед. Он подошел к машине «УАЗ Патриот» и порезал колеса. Это случилось в микрорайоне Северный. Когда владелец внедорожника увидел, что стало с его имуществом, он решил разбираться в рамках правового поля, а не по-варварски – обратился в полицию. Сотрудники полиции отыскали человека, причинившего ущерб на сумму 12 тысяч рублей. Он во всем сознался и сказал, что ему не нравится, как владелец «Патриота» паркует свое авто. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Сосед-моралист может отправиться за решетку на два года.

Напомним, в Ярославле мужчина не поделил парковочное место со своей соседкой. Он ударил женщину и угрожал ей убийством

ИСТОЧНИК KP.RU