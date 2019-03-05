Арестовали шприцы, суспензии и бахилы: ярославская фармацевтическая компания задолжала по кредиту 26 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-05T09:53:22+03:00

Все, что удалось арестовать было оставлено на хранение менеджеру фармацевтической организации Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Приставы приехали по адресу и составили акт ареста на 177 наименований медицинской продукции

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Ярославская фармацевтическая компания задолжала кредиторам более 26 миллионов рублей. Они обратились в суд с иском. Судебные приставы составили акт ареста имущества должника, чтобы владелец-фармацевт не смог продать свои таблетки и катетеры или переписать их на подельников, пока не вернет миллионы.

Приставы поехали на адрес организации и описали 177 наименований продукции – препаратов, медицинских изделий и инструментов. Вышло около пары тысяч единиц.

Все, что удалось арестовать было оставлено на хранение менеджеру фармацевтической организации. Представители власти строго предупредили его об уголовной отвественности, если мужчина вдруг решил продать арестованные шприцы, бахилы и суспензии.

ИСТОЧНИК KP.RU