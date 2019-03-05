2019-03-05T09:53:22+03:00
Происшествия

Арестовали шприцы, суспензии и бахилы: ярославская фармацевтическая компания задолжала по кредиту 26 миллионов рублей

Приставы приехали по адресу и составили акт ареста на 177 наименований медицинской продукции
Екатерина РЯБЦЕВА
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Все, что удалось арестовать было оставлено на хранение менеджеру фармацевтической организацииВсе, что удалось арестовать было оставлено на хранение менеджеру фармацевтической организацииФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославская фармацевтическая компания задолжала кредиторам более 26 миллионов рублей. Они обратились в суд с иском. Судебные приставы составили акт ареста имущества должника, чтобы владелец-фармацевт не смог продать свои таблетки и катетеры или переписать их на подельников, пока не вернет миллионы.

Приставы поехали на адрес организации и описали 177 наименований продукции – препаратов, медицинских изделий и инструментов. Вышло около пары тысяч единиц.

Все, что удалось арестовать было оставлено на хранение менеджеру фармацевтической организации. Представители власти строго предупредили его об уголовной отвественности, если мужчина вдруг решил продать арестованные шприцы, бахилы и суспензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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