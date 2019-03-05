От слов к делу: в Рыбинске поймали автовредителя

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-05T09:42:22+03:00

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Еще одного злого соседа поймали в Рыбинске. Мужчина разрезал колеса "УАЗу", который стоял у дома в микрорайоне Северный. У многоквартирного дома, где живут много людей. Проткнув два колеса, сосед причинил хозяину машины ущерб в 12 тысяч рублей.

- Полицейским мужчина пояснил, что ему не понравилось как владелец автомашины парковал ее, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

На 59-летнего вредителя завели уголовное дело. За несдержанность он может сесть в тюрьму на два года. Напомним, недавно в Ярославле завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убить соседку из-за парковочного места.

ИСТОЧНИК KP.RU