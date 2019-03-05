Под Переславлем один человек погиб и пятеро пострадали в жуткой аварии
Иномарка на трассе столкнулась с «Газелью»
Фото: УМВД и ГУ МЧС по Ярославской области
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В ночь на 5 марта в Ярославской области произошло смертельное ДТП. На трассе «Москва-Холмогоры» в Переславском районе иномарка столкнулась с микроавтобусом. За рулем «Шевроле Лачетти» находился 26-летний мужчина. «Газелью» управлял 28-летний водитель.
Удар был такой силы, что «морду» микроавтобуса смяло до неузнаваемости. 25-летний пассажир иномарки скончался на месте аварии. Водителя и еще двоих мужчин из «Шевроле» госпитализировали с травмами, так же как и водителя «Газели» и его 37-летнего пассажира.
На месте работали спасатели, медики и ДПС. Обстоятельства трагедии уточняются
ИСТОЧНИК KP.RU