2019-03-05T11:34:23+03:00
Происшествия

Скончалась женщина, к которой спешила попавшая в ДТП скорая в Ярославле

Следственный комитет начал проверку
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Скорая не успела к пациентке. В итоге женщина скончалась. Фото: Маргарита Тюмина.Скорая не успела к пациентке. В итоге женщина скончалась. Фото: Маргарита Тюмина.
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Стало известно, что 77-летняя женщина, к которой спешила скорая помощь, попавшая в ДТП на проспекте Фрунзе в Ярославле, скончалась. Эту информацию подтвердили на городской станции скорой помощи. К пациенте была направлена вторая бригада медиков, но было уже поздно.

- Водитель и оба врача, находившиеся в скорой помощи, получили ушибы, сейчас находятся на больничном. Не известно, удастся ли восстановить саму машину. Эта скорая поступила нам только в 2016 году, была достаточно новой, - рассказал главврач городской станции скорой помощи Андрей Живой.

Проверку по факту случившегося начал региональный следственный комитет.

Напомним, ДТП произошло около 16 часов 2 марта. На перекрестке в скорую помощь, которая спешила на вызов, врезался Hyundai Solaris. От удара медицинская машина опрокинулась на бок. А легковушка скрылась с места происшествия. Правда, вскоре сотрудники полиции разыскали нарушителя. Им оказался 45-летний адвокат. В настоящее время его взяли под арест.

ДТП со скорой помощью пр-т Фрунзе. 02.03.19..Видео: Безопасный регион

ИСТОЧНИК KP.RU

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