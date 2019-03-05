2019-03-05T07:51:59+03:00
Происшествия

Мужчина, который кричал "Угнали!": рыбинца наказали за ложный донос

Доносчик по пьяни отдал свою машину
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Полиция таки выяснила, куда пропала машинаПолиция таки выяснила, куда пропала машинаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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"Я тебя так люблю! А ты меня любишь? А дай машину покататься!" - наверное такой разговор произошел в сентябре 2018 года в Рыбинске. Молодой рыбинец поддался на уговоры малознакомого мужчины и отдал ему ключи от машины. Но позже он протрезвел и понял, что натворил.

- Осознав свою ошибку, хозяин автомобиля обратился в полицию с заявлением об угоне машины, - рассказали в прокуратуре.

Полицейские, само собой, начали расследование и узнали, что произошло на самом деле. И завели уголовное дело уже на самого 30-летнего рыбинца. Оказалось, что если ты сам отдал машину кому-то, это не угон. А если ты заявил об угоне, ты сам преступник. Заведомо ложный донос - это уголовное преступление. Суд учел, что у мужчины не было судимостей, и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей.

Напомним, недавно два ярославца поступили также, чтобы их не наказали за аварии: один врезался в столб на ЮЗОД, а другой - в припаркованную "Ладу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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