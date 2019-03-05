2019-03-05T08:44:08+03:00
Общество

Нарушение за полцены: директор магазина заплатил штраф за долг перед работницей с ребенком

Но деньги пойдут в бюджет, а не женщине
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Мужчина отделался штрафомМужчина отделался штрафомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ярославле наказали жадного работодателя. ООО «ЛЕВ» семь месяцев исправно платил своей сотруднице пособие по уходу за ребенком. А потом три месяца не платил. И, наверное, и дальше не платил бы, но девушка уволилась. В итоге магазин задолжал своей продавщице в декрете больше 20 тысяч рублей.

- По результатам рассмотрения дела в Государственной инспекции труда в Ярославской области виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа 10 000 руб., - рассказали в ярославской прокуратуре.

Прокуратура Ленинского района провела проверку, на руководителя завели административное дело и стребовали с него только половину долга. Но, скорее всего, он все равно не дойдет до девушки, которую обделили деньгами, потому что штрафы идут в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Миронов оказался пятнадцатым с конца в рейтинге образованности губернаторов России
В Ярославле поймали очередного наркодилера, продающего синтетические наркотики
На юбилей ярославской школы приехали Антон Макарский и Василий Шмаков
25 пластиковых бутылок и пиджак готов: в Ярославских школах проходят уроки по раздельному сбору мусора
В Ярославской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
Житель Ярославской области пострадал от случайных собутыльников: украли карту и два телефона
В Ярославской области сосед проучил соседа – порезал колеса на внедорожнике за неправильную парковку
Арестовали шприцы, суспензии и бахилы: ярославская фармацевтическая компания задолжала по кредиту 26 миллионов рублей
От слов к делу: в Рыбинске поймали автовредителя
Под Переславлем один человек погиб и пятеро пострадали в жуткой аварии
Если хоть один пропадет: тысячи шприцов арестовали ярославские приставы
Скончалась женщина, к которой спешила попавшая в ДТП скорая в Ярославле
Мужчина, который кричал "Угнали!": рыбинца наказали за ложный донос
Преступный недосмотр: в Ярославле накажут начальников погибшего парня
Время первых: Совет безопасности РФ наградил рыбинского ветерана
Под Ярославлем уже 7 лет не могут расселить аварийный дом
В 17 ярославских школах можно будет заплатить за еду "ладошкой"
Водителя иномарки, опрокинувшей скорую помощь, арестовали
В Ярославле автобус сбил 79-летнюю женщину
В Рыбинске в ходе пьяной ссоры мужчина пырнул ножом собственного сына
В парке 30-летия Победы могут поставить новый памятник, а в Юбилейном - организовать выставку экспонатов промышленности
Прокуратура Ярославля выявила маршрутки с серьезными неисправностями
В Ярославле заделали ямы на Октябрьском мосту
Власти Ярославля назначили нового главного архитектора
Весне дорогу! В Ярославле потеплеет до плюс пяти
В Ярославле ужесточились требования к уборке города: мэрия требует фотофиксации от коммунальщиков
Виновник ДТП с перевернувшейся «Скорой» будет привлечен к административной отвественности
В Ярославле полиция изъяла 139 литров горячительных напитков, которые продавались незаконно