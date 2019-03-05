Нарушение за полцены: директор магазина заплатил штраф за долг перед работницей с ребенком

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-05T08:44:08+03:00

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В Ярославле наказали жадного работодателя. ООО «ЛЕВ» семь месяцев исправно платил своей сотруднице пособие по уходу за ребенком. А потом три месяца не платил. И, наверное, и дальше не платил бы, но девушка уволилась. В итоге магазин задолжал своей продавщице в декрете больше 20 тысяч рублей.

- По результатам рассмотрения дела в Государственной инспекции труда в Ярославской области виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа 10 000 руб., - рассказали в ярославской прокуратуре.

Прокуратура Ленинского района провела проверку, на руководителя завели административное дело и стребовали с него только половину долга. Но, скорее всего, он все равно не дойдет до девушки, которую обделили деньгами, потому что штрафы идут в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU