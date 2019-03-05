Если хоть один пропадет: тысячи шприцов арестовали ярославские приставы

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-05T09:19:29+03:00

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В Ярославле арестовали тысячи шприцов, бахил, катетеров и других медицинских штук. И все за долги. Фармацевтическая фирма задолжала кредитору около 26 миллионов рублей. Кредитора это не устроило, и за дело взялись судебные приставы, которые нагрянули с официальными бумагами на склад.

- Как правило, подобное решение выносится для того, чтобы должник не успел продать имущество или переписать его на других лиц, когда будет принято решение о взыскании с должника крупной суммы денежных средств, - объяснили в службе судебных приставов.

Весь арестованный товар оставили на месте, но предупредили менеджера фирмы, что если хоть один из этих нескольких тысяч предмет пропадет или сменит владельца, это будет преступлением. И заведут уже уголовное, а не административное дело. А там уже наказание посуровей.

ИСТОЧНИК KP.RU