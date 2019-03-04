Преступный недосмотр: в Ярославле накажут начальников погибшего парня

4 Март 21:10 2019-03-04T21:10:13+03:00

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В Ярославле завершили долгое расследование смерти 22-летнего парня, которого насмерть придавило тонной металла. Ярославец на предприятии красил реактор и открепил его стенку, которая и упала на него. Следователи задержали мастера и начальника участка, где работал парень.

- Они проявили небрежность, ненадлежащим образом организовали контроль за выполнением подчиненным порученных ему работ, что повлекло за собой его гибель, - рассказали в ярославском Следственном управлении. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

С двух начальников взяли подписку о невыезде. По их статье 37-летнему и 32-летнему ярославцам грозит до пяти лет тюрьмы за невнимательность и нарушение правил техники безопасности. Погибший парень не знал, что реактор нельзя разбирать, и, возможно, просто хотел лучше выполнить свою работу - тщательнее прокрасить конструкцию, чтобы она не заржавела.

ИСТОЧНИК KP.RU