Время первых: Совет безопасности РФ наградил рыбинского ветерана
Рыбинец Вадим Лихачев получил награду Совета безопасности за "большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности". Торжественная церемония прошла в городской администрации. Это первый рыбинец, который удостоился такой высокой награды.
- Секретарь Совета Безопасности РФ, Генерал армии Николай Патрушев посчитал важным и нужным откликнуться на представлении главы города Рыбинска Дениса Валерьевича Добрякова и наградить ветерана боевых действий в Афганистане Вадима Лихачёва почётной грамотой.
Получилось символично, что эту награду Вадиму Лихачеву вручили в юбилей вывода войск из Афганистана. И награда была вполне заслужена. Ветеран и бывший сапер уже много лет работает на благо города и воспитывает молодежь.
Напомним, недавно мы опубликовали занимательное интервью с Андреем Палачевым, руководителем клуба "Десантник". Этот клуб уже давно известен за пределами Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU