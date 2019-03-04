2019-03-04T20:31:25+03:00
Общество

Время первых: Совет безопасности РФ наградил рыбинского ветерана

Впервые Совбез оценил заслуги жителя Рыбинска
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Впервые такое высокое признание получил рыбинецВпервые такое высокое признание получил рыбинецФото: Администрация Рыбинска
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Рыбинец Вадим Лихачев получил награду Совета безопасности за "большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности". Торжественная церемония прошла в городской администрации. Это первый рыбинец, который удостоился такой высокой награды.

- Секретарь Совета Безопасности РФ, Генерал армии Николай Патрушев посчитал важным и нужным откликнуться на представлении главы города Рыбинска Дениса Валерьевича Добрякова и наградить ветерана боевых действий в Афганистане Вадима Лихачёва почётной грамотой.

Получилось символично, что эту награду Вадиму Лихачеву вручили в юбилей вывода войск из Афганистана. И награда была вполне заслужена. Ветеран и бывший сапер уже много лет работает на благо города и воспитывает молодежь.

Напомним, недавно мы опубликовали занимательное интервью с Андреем Палачевым, руководителем клуба "Десантник". Этот клуб уже давно известен за пределами Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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