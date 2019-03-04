Под Ярославлем уже 7 лет не могут расселить аварийный дом

СЕГОДНЯ 19:37 2019-03-04T19:45:20+03:00

Следственный комитет проверит, почему уже 7 лет люди живут в аварийном доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ярославский следственный комитет начал проверку семибратовской администрации из-за огромной проблемы в селе Угодичи. В этом селе стоит дом, который еще семь лет назад был признан аварийным. Но его до сих пор не расселили.

- Со слов жителей дома, администрация сельского поселения Семибратово, в состав которого входит населенный пункт Угодичи, бездействует.

И жители, и СМИ, которые рассказали о несчастье жителей села, уверены, что дом №2 по улице Базарной непригоден для житья. И теперь следователи выяснят, была ли это преступная халатность или же администрация тут не виновата. А если не виноваты чиновники, то следователи найдут виновных. В любом случае виновные станут обвиняемыми в уголовном деле.

ИСТОЧНИК KP.RU