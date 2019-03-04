Под Ярославлем уже 7 лет не могут расселить аварийный дом
Ярославский следственный комитет начал проверку семибратовской администрации из-за огромной проблемы в селе Угодичи. В этом селе стоит дом, который еще семь лет назад был признан аварийным. Но его до сих пор не расселили.
- Со слов жителей дома, администрация сельского поселения Семибратово, в состав которого входит населенный пункт Угодичи, бездействует.
И жители, и СМИ, которые рассказали о несчастье жителей села, уверены, что дом №2 по улице Базарной непригоден для житья. И теперь следователи выяснят, была ли это преступная халатность или же администрация тут не виновата. А если не виноваты чиновники, то следователи найдут виновных. В любом случае виновные станут обвиняемыми в уголовном деле.
ИСТОЧНИК KP.RU