В 17 ярославских школах можно будет заплатить за еду "ладошкой"
В 17 ярославских школах введут бесконтактную оплату питания. Пока что высокие технологии дошли только до одной.
- Здесь поступает много вопросов от родителей, - рассказали в мэрии Ярославля. Совместно с представителями департамента образования и компании «Социальное питание» было решено провести большую разъяснительную работу с родителями.
Кроме того, в Ярославле у школьников и их родителей спросят, что им нравится и не нравится в системе питания. Масшабное исследование должно завершиться до конца марта. Что именно мэрия будет с этими данными, пока неизвестно. Но если опрос высветит какую-то проблему, чиновники должны будут ее решить.
Напомним, недавно в Ярославле презентовали новое, более здоровое меню. И рассказали о новой опции - заказе бургеров, хот-догов и пицц.
ИСТОЧНИК KP.RU