2019-03-04T19:06:15+03:00
Общество

В 17 ярославских школах можно будет заплатить за еду "ладошкой"

Родителям все объяснят
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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В 17 ярославских школах введут бесконтактную оплату питания. Пока что высокие технологии дошли только до одной.

- Здесь поступает много вопросов от родителей, - рассказали в мэрии Ярославля. Совместно с представителями департамента образования и компании «Социальное питание» было решено провести большую разъяснительную работу с родителями.

Кроме того, в Ярославле у школьников и их родителей спросят, что им нравится и не нравится в системе питания. Масшабное исследование должно завершиться до конца марта. Что именно мэрия будет с этими данными, пока неизвестно. Но если опрос высветит какую-то проблему, чиновники должны будут ее решить.

Напомним, недавно в Ярославле презентовали новое, более здоровое меню. И рассказали о новой опции - заказе бургеров, хот-догов и пицц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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