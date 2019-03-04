Водителя иномарки, опрокинувшей скорую помощь, арестовали
Нарушитель проведет за решеткой семь суток
В Ярославле в результате ДТП перевернулась скорая помощь. Фото: Маргарита Тюмина.
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В Ярославле водителя иномарки, опрокинувшей скорую помощь, арестовали на семь суток. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Напомним, ДТП произошло в субботу, 2 марта, около 16 часов на проспекте Фрунзе. Очевидцы утверждают, что в бок медицинской машины врезался Hyundai Solaris, а после аварии скрылся с места происшествия. Чуть позже сотрудникам полиции удалось найти виновника ДТП. Им оказался 45-летний мужчина. Тем временем в Интернете появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения.
ДТП со скорой помощью пр-т Фрунзе. 02.03.19..Видео: Безопасный регион
ИСТОЧНИК KP.RU