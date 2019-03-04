2019-03-04T17:40:42+03:00
Происшествия

В Ярославле автобус сбил 79-летнюю женщину

Пострадавшая отделалась ушибами
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле автобус сбил 79-летнюю женщину. ДТП произошло 4 марта около 10 часов 18 минут на улице Ярославской.

- По предварительной информации, 38-летний мужчина, управляя автобусом «ЛИАЗ-6112», произвел наезд на пешехода-женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В результате пострадавшая получила ушибы, нуждается в амбулаторном лечении.

В Госавтоинспекции напомнили пешеходам, чтобы были осторожны, переходили дорогу по пешеходным переходам. На нерегулируемых переходах лучше выходить на проезжую часть только после того, как вы оцените расстояние до приближающегося транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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