В Рыбинске в ходе пьяной ссоры мужчина пырнул ножом собственного сына
Горе-отцу грозит до десяти лет тюрьмы
Причиной поножовщины стала пьяная ссора.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полиции Рыбинска возбуждили уголовное дело на 58-летнего местного жителя, который чуть не зарезал собственного сына. Установлено, что родственники вместе выпивали, в ходе застолья между ними вспыхнул конфликт.
- В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил своего 37-летнего сына, - сообщили в пресс-службе полиции Рыбинска. - Преступник полностью признал свою вину.
Теперь горе-отец предстанет перед судом по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU