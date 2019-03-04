2019-03-04T16:45:06+03:00
Общество

В парке 30-летия Победы могут поставить новый памятник, а в Юбилейном - организовать выставку экспонатов промышленности

Градостроительный совет утвердил проекты реконструкции двух зон отдыха Ярославля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Градостроительный совет утвердил проекты реконструкции двух парков Ярославля.Градостроительный совет утвердил проекты реконструкции двух парков Ярославля.Фото: Мэрия Ярославля
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Градостроительный совет Ярославля утвердил проекты реконструкции двух парков - Юбилейного в Ленинском районе и парка 30-летия Победы в Дзержинском районе. Работы здесь запланированы уже на этот год в рамках программы «Решаем вместе!».

По проекту, в «Юбилейном» парке планируют сделать сцену и трибуны, фонтан, игровые и спортивные площадки, двухуровневое освещение на всей территории. Архитекторы также предложили добавить модули, на которых могли бы сидеть пожилые люди. Рядом с парком обустроят парковку.

— В этом парке мы планируем сделать акцент на трёх зонах притяжения: фонтане, сцене и детской площадке. Они будут даже выделены более активным освещением. Мы хотим сделать территорию привлекательной для разных категорий населения, — отметил новый главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

Главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов посоветовал не тратиться на входную группу в парк. По его мнению, она не несёт полезной нагрузки, и средства можно будет направить на что-то другое. От представителя «Общероссийского народного фронта» Анатолия Упадышева поступило предложение – предусмотреть пространство для выставки экспонатов ярославской промышленности.

В итоге члены градостроительного совета утвердили проект с учётом озвученных пожеланий.

В парке 30-летия Победы хотят поставить большое количество фонарей, огородить и укрепить берега прудов, создать велосипедную дорожку и скейт-площадку, расширить детский городок и перенести его от стелы вглубь парка. Также есть предложение установить здесь памятник ленинградцам-блокадникам. Этот проект решено доработать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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