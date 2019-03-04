2019-03-04T16:13:14+03:00
Общество

Прокуратура Ярославля выявила маршрутки с серьезными неисправностями

Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники прокуратуры провели рейд по выявлению маршруток с неисправностями. В ходе проверки были найдены четыре транспортных средства, которые работали на маршруте с серьезными нарушениями.

- В автобусах отсутствовал огнетушитель, не работали внешние световые приборы и световозвращатели, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - В отношении водителей маршрутных транспортных средств вынесены постановления по делам об административном правонарушении.

Всем водителям придётся заплатить штраф в размере 500 рублей. Помимо этого, трём частным предпринимателям, в чьей собственности находится неисправный автотранспорт, грозит штраф от пяти до восьми тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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