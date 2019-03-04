СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-04T16:07:28+03:00

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В Ярославле заделали ямы на Октябрьском мосту. Как сообщили в мэрии города, за несколько дней устранили около 40 повреждений дорожного полотна. Работы велись в прошедшие выходные и по ночам, чтобы не мешать движению.

— Ямочный ремонт — мера, конечно, временная, но так мы снизим аварийность на этих участках дороги, — пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов.

Ямы ремонтировали литым асфальтом. Этот материал можно использовать даже при минусовых температурах.

Кроме Октябрьского моста ямочный ремонт делают также и на других участках. В основном, их списки составляются, исходя из предписаний ГИБДД и обращений жителей. В конце прошлой недели завершили работы на Суринском путепроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU