В Ярославле заделали ямы на Октябрьском мосту
В Ярославле заделали ямы на Октябрьском мосту. Как сообщили в мэрии города, за несколько дней устранили около 40 повреждений дорожного полотна. Работы велись в прошедшие выходные и по ночам, чтобы не мешать движению.
— Ямочный ремонт — мера, конечно, временная, но так мы снизим аварийность на этих участках дороги, — пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов.
Ямы ремонтировали литым асфальтом. Этот материал можно использовать даже при минусовых температурах.
Кроме Октябрьского моста ямочный ремонт делают также и на других участках. В основном, их списки составляются, исходя из предписаний ГИБДД и обращений жителей. В конце прошлой недели завершили работы на Суринском путепроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU