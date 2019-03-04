Власти Ярославля назначили нового главного архитектора

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-04T15:15:30+03:00

Им стал Артем Цымбалов, возглавлявший ранее управление архитектуры и градостроительства Переславля-Залесского

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В Ярославле на должность заместителя директора департамента градостроительства назначен архитектор Артем Цымбалов.

В 2007 году он окончил ЯГТУ по профильной специальности, а до 2013 года работал архитектором в ярославском расчетно-инженерном центре и проектном институте.

Далее, до 2019 года был главной управления архитектуры и градостроительства Переславля-Залесского.

В феврале этого года назначен замом директора департамента градостроительства-главным архитектором департамента градостроительства мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU