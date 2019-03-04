Власти Ярославля назначили нового главного архитектора
Им стал Артем Цымбалов, возглавлявший ранее управление архитектуры и градостроительства Переславля-Залесского
ФОТО: Официальный портал города Ярославля
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В Ярославле на должность заместителя директора департамента градостроительства назначен архитектор Артем Цымбалов.
В 2007 году он окончил ЯГТУ по профильной специальности, а до 2013 года работал архитектором в ярославском расчетно-инженерном центре и проектном институте.
Далее, до 2019 года был главной управления архитектуры и градостроительства Переславля-Залесского.
В феврале этого года назначен замом директора департамента градостроительства-главным архитектором департамента градостроительства мэрии Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU