2019-03-04T14:46:16+03:00
Общество

Весне дорогу! В Ярославле потеплеет до плюс пяти

Потепление будет сопровождаться небольшим дождем и мокрым снегом
Екатерина РЯБЦЕВА
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Будьте внимательнее на дорогах: гололед никто не отменялБудьте внимательнее на дорогах: гололед никто не отменялФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В городе наконец-то потеплеет, а это значит, что любимым курточкам и пальто больше не нужно пылиться в шкафу! Завтра, 5 марта, выпадет небольшой мокрый снег и пойдет дождь, но воздух станет значительно теплее – температура поднимется до +5 градусов. Будьте внимательнее на дорогах: ожидается гололедица. Смотрите по сторонам и наверх, ведь именно в оттепель снег сходит с покатых крыш. Метеорологическая видимость стабильная – до 9000 метров. Ночью похолодает до – 4 градусов, но утром снова будет плюсовая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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