В Ярославле ужесточились требования к уборке города: мэрия требует фотофиксации от коммунальщиков

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-04T14:24:59+03:00

Такие меры принимаются для того, чтобы улучшить качество уборки города

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За минувшую неделю на улицах города снегоуборочная техника убрала 11600 тонн снега, а для того, чтобы горожане не поскальзывались, было использовано 680 тонн песко-соляной смеси и почти 100 тонн жидкого реагента.

Директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов сказал, что теперь подрядные организации должны присылать фотофиксации выполненных работ. Это позволит более ответственно относиться к уборке города.

— Мы часто наблюдаем картину, когда снег с кровель сбрасывается на тротуары и городские улицы. Это неправильно, собственники зданий должны сами убирать снег, который скинули с крыш на тротуары, — прокомментировал ситуацию Сергей Тальянов.

В основном усилия коммунальных служб при уборке города направлены на очистку пешеходных зон от снега и льда. В Ярославле площадь тротуаров составляет 911 тысяч квадратных километров. Качество работы подрядчиков контролирует технический надзор агентства по муниципальному заказу ЖКХ.

А еще на дворе уже календарная весна, поэтому, предвкушая весенний паводок, коммунальщики стали чистить ливневую канализацию, люки и дождеприемные колодцы.

ИСТОЧНИК KP.RU