2019-03-04T18:02:55+03:00
Происшествия

Виновник ДТП с перевернувшейся «Скорой» будет привлечен к административной отвественности

Он оставил место ДТП, и теперь может лишиться прав
Екатерина РЯБЦЕВА
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2 марта на проспекте Фрунзе автомобиль «Хэнде Солярис», поворачивая налево под зеленую стрелку, не заметил двигающуюся на красный свет с сигнальными маячками машину «Скорой помощи». Произошло столкновение, в результате чего «Скорая» опрокинулась. Водитель легковушки думал недолго: на мгновение он остановился, но потом, когда прохожие стали собираться вокруг «Газели», уехал.

Однако сотрудники полиции все же нашли сбежавшего водителя. В отношении 45-летнего мужчины, оставившего место ДТП, составлен протокол об административном правонарушении. Он направлен в суд для рассмотрения.

Мужчина может лишиться водительских прав или будет арестован до 15 суток.

По факту ДТП идет проверка.

ДТП со скорой помощью пр-т Фрунзе. 02.03.19..Видео: Безопасный регион

ИСТОЧНИК KP.RU

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