Виновник ДТП с перевернувшейся «Скорой» будет привлечен к административной отвественности
2 марта на проспекте Фрунзе автомобиль «Хэнде Солярис», поворачивая налево под зеленую стрелку, не заметил двигающуюся на красный свет с сигнальными маячками машину «Скорой помощи». Произошло столкновение, в результате чего «Скорая» опрокинулась. Водитель легковушки думал недолго: на мгновение он остановился, но потом, когда прохожие стали собираться вокруг «Газели», уехал.
Однако сотрудники полиции все же нашли сбежавшего водителя. В отношении 45-летнего мужчины, оставившего место ДТП, составлен протокол об административном правонарушении. Он направлен в суд для рассмотрения.
Мужчина может лишиться водительских прав или будет арестован до 15 суток.
По факту ДТП идет проверка.
ДТП со скорой помощью пр-т Фрунзе. 02.03.19..Видео: Безопасный регион
ИСТОЧНИК KP.RU