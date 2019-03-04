2019-03-04T13:18:33+03:00
Происшествия

В Ярославле полиция изъяла 139 литров горячительных напитков, которые продавались незаконно

В городе проводятся рейды по незаконному обороту алкоголя и табака
Екатерина РЯБЦЕВА
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Всего за 2018 год в Ярославле провели рейды на 357 предприятиях, в результате чего изъяли более 900 литров алкоголя/ФОТО: Официальный портал города ЯрославляВсего за 2018 год в Ярославле провели рейды на 357 предприятиях, в результате чего изъяли более 900 литров алкоголя/ФОТО: Официальный портал города Ярославля
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С начала года в Ярославле прошли 18 рейдов на выявление незаконного оборота алкоголя и табака. Всего полицейские изъяли 139 литров горячительных напитков, из которых 44 литра – контрафактная выпивка.

Самое распространенное нарушение в городе – продажа алкоголя после 23 часов, продажа без лицензии и реализация контрафакта.

Всего за 2018 год в Ярославле провели рейды на 357 предприятиях, в результате чего изъяли более 900 литров алкоголя. Помимо этого, в прошлом году ликвидировали торговые точки, где незаконно продавали пиво, вино и водку. Всего было демонтировано 12 нестационарных торговых объектов за 2018 год, и уже 4 ларька в 2019 году.

— Меры по пресечению незаконной торговли алкоголем должны быть усилены, начинать проверки нужно с общественных мест, где расположены социально-значимые объекты — парки, школы, — пояснил мэр Ярославля Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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