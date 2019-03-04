Фристайлисты из Ярославля получили золото и серебро на Всемирной зимней универсиаде
Максим Буров занял первое место, а Любовь Никитина – второе
Максим выполнил ту же сложную программу, с которой недавно ездил на чемпионат мира по фристайлу в США/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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Со 2 по 12 марта в Красноярске проходит XXIX Всемирная зимняя универсиада. Ярославские спортсмены уже успели отличиться и получить золото и серебро по лыжной акробатике. Максим Буров занял первое место, Любовь Никитина – второе.
Максим выполнил ту же сложную программу, с которой недавно ездил на чемпионат мира по фристайлу в США. Там он победил с большим отрывом от китайского спортсмена – набрал 119,91 балла.
– Золото и серебро универсиады – у ярославских фристайлистов! – написал в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов. – Спасибо за отличные выступления! Поздравляю с заслуженными медалями!
ИСТОЧНИК KP.RU