В Ярославле грабитель-рецидивист не заплатил за поездку в такси и украл у водителя телефон

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-04T11:26:40+03:00

Теперь у него есть шансы оказаться за решеткой на четыре года

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Хитрый пассажир попался одному из ярославских таксистов. Мужчина вызвал такси, доехал до нужного места и сказал водителю, что может заплатить лишь 100 рублей. Водитель стал возмущаться такому ходу событий, но не успел сообразить, как пассажир схватил его мобильник и выбежал из машины. Таксист рассказал в полиции, что вор открыто украл у него телефон. Полицейские нашли мужчину. Оказалось, что он уже был судим. 51-летний ярославец во всем сознался и вернул украденное.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Вор-рецидивист может лишиться свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU