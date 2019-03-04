Смертельная парковка: ярославец угрожал убить свою соседку из-за парковочного места

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-04T11:06:19+03:00

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51-летний житель Дзержинского района не поделил со своей соседкой парковочное место. Во время конфликта он пришел в ярость и не смог совладать с эмоциями. Мужчина ударил 41-летнюю женщину и угрожал ей убийством. Напуганная ярославна обратилась в полицию. По факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Теперь буйный сосед может отправиться за решетку на два года. Остается надеяться, что такие меры усмирят автовладельца, и он поймет, что парковочное место – это всего лишь парковочное место.

ИСТОЧНИК KP.RU