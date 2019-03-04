В Ярославле загорелся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-04T10:26:50+03:00

Сначала было непонятно, что горит. Кто-то предположил, что это троллейбус №9/ФОТО: соцсети

Изменить размер текста: A A

В 7:54 в группе "Жесть Ярославль" Вконтакте появилось фото очевидцев. На фото видно, что горит автобус. Через несколько минут в комментариях стали появляться более подробные кадры: автобус был рейсовый. Салон полностью выгорел. Возгорание произошло на Московском проспекте.

- Масленица началась, - пытаются шутить в комментариях горожане. Но это не смешно.

Во Фрунзенском районе появился характерный запах гари, а также образовалась небольшая пробка.

Как сообщают пользователи в соцсетях, автобус вез сотрудников организации на работу. Никто не пострадал.

Подробности уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/695183" frameborder="0"></iframe> Ярославль Московский проспект сгорел автобус.

Напомним, вчера в Ярославле загорелся один из складов Шинного завода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/695194" frameborder="0"></iframe> В Ярославле на Московском шоссе загорелся автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU