В Ярославле загорелся пассажирский автобус
В 7:54 в группе "Жесть Ярославль" Вконтакте появилось фото очевидцев. На фото видно, что горит автобус. Через несколько минут в комментариях стали появляться более подробные кадры: автобус был рейсовый. Салон полностью выгорел. Возгорание произошло на Московском проспекте.
- Масленица началась, - пытаются шутить в комментариях горожане. Но это не смешно.
Во Фрунзенском районе появился характерный запах гари, а также образовалась небольшая пробка.
Как сообщают пользователи в соцсетях, автобус вез сотрудников организации на работу. Никто не пострадал.
Подробности уточняются.
Ярославль Московский проспект сгорел автобус.
Напомним, вчера в Ярославле загорелся один из складов Шинного завода.
В Ярославле на Московском шоссе загорелся автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU