"Паровоз" теряет скорость: ярославцы проиграли в Сочи второй матч

3 Март 21:10 2019-03-03T21:10:37+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что игры плей-офф ни в какое сравнение с играми в регулярки" не идут, давно известно. Но одно дело знать об этом, а другое – испытать на себе. Вот в составе сочинской команды таких испытанных бойцов немало. Совсем другой состав команды Дмитрия Квартальнова –преобладает молодежь. Конечно, молодежи в распоряжении Квартальнова в изобилии. К тому же, перспективной. Но у всех один недостаток – молодость и неопытность в суровых битвах плей-офф. Обратите внимание на лица ярославских парней. В отличие от других команд, в "Локомотиве' почти нет бородатых. По поверию, хоккеисты на плей-офф не бреются и отпускают бороды. У ярославских ребят ещё не тот возраст, чтобы буйно росла щетина. Конечно, дело в не в бородах, а в опыте. Если молодость, как недостаток, проходит сам по себе, то опыт, "сын ошибок трудных', только через борьбу. Второй матч в Сочи ярославцы явно нацелились взять. Но натолкнулись на опытных соперников, которые умело гасили атакующие действия наших парней, подстерегая заодно их ошибки. Пока ярославцы выкладывались в скоростных атаках и силовом давлении, сочинцы ловили момент на контратаки. Один такой момент хозяева и реализовали в первом периоде. Но второй период наши провели на таком азарте, что вполне могли не раз пробить вратаря Шикина. Даже в меньшинстве ярославцы создали у ворот Шикина больше моментов, чем сочинцы за две минуты у ворот Ильи Коновалова. Все же сравнять счёт нашим удалось, когда Егор Аверин ловко подправил шайбу после дальнего броска. Но это был последний успех в атаке. Все остальное время сочинцы вынуждали наших сбиваться на сумбур, а Квартальнов сердито втолковывал игрокам за промахи. Когда же на последних минутах Квартальнов снял Коновалова, нашим разок повезло – дальний бросок сочинцев пришелся в стойку. Но на этом везение кончилось, и потеря шайбы обернулась голом в пустые ворота.

"Сочи"-"Локомотив" -3:1(1:0:1:1;1:0)

Счёт в серии до 4-х побед -2:2

ИСТОЧНИК KP.RU