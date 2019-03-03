"Шинник" начал год с поражения в Петербурге

3 Март 20:59 2019-03-03T20:59:11+03:00

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Перед этой игрой, возобновлявшей чемпионат ФНЛ после зимних каникул, ставки букмекеров на исход ее были просто чудовищны в пользу Ярославля. На победу питерских вероятность определили в 7 процентов. На "Шинник" отводили почти 80. Однако футбол тем и поразителен, что даже заведомый аутсайдер может преподнести сюрприз против фаворита. Так и случилось в Петербурге. Парни "Михалыча" игру начали, как и подобает фавориту. Атака за атакой накатывались на чужую штрафную. Отбиваясь, питерцы выбили мяч подальше и ближе к бровке, где Андрей Иванов неосторожно сфолил. Но его фол отказался только цветочком, потому что при навесе к воротам Дмитрия Яшина судья умудрился в толчее игроков углядеть фол Дениса Магадиева и наградил его "горчичником" с приложением пенальти. Спорить с судьями в таких случаях бесполезно без системы ВАР. Не удалось и Яшину отбить пенальти. И вот с 15-ой минуты Ярославль вынужден спасать игру, в которой его шансы на успех были бесспорны. Однако перед самым перерывом судья нанес ещё один удар по "Шиннику", предъявив Магадиеву ещё один жёлтый квадрат, и оставив наших в меньшинстве, причем, с дырой в центре обороны. Весь второй тайм команда "Михалыча" искала способ поразить ворота "Зенита", но массированный "автобус" в защите преодолеть не получилось

"Зенит-2"-"Шинник"-1:0(1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU