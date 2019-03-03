В Ярославской области телефонный мошенник украл у пенсионера 63 тысячи рублей

3 Март 18:23 2019-03-03T18:23:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тутаеве 60-летнему мужчине позвонил телефонный мошенник. Он сказал пенсионеру, что является сотрудником банка и связался с ним для того, чтобы предотвратить несанкционированное списание денег с карты: всего то нужно было выполнить определенные несложные операции. Доверчивый пожилой человек сделал все, что требовалось и не позвонил в банк, чтобы перепроверить, действительно ли сотрудники сейчас обзванивают клиентов. В результате пенсионер лишился немалой суммы – 63 тысяч рублей. Он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU