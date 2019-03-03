Вор из Ярославской области украл гараж

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-03T17:11:28+03:00

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В Рыбинске 23-летний парень украл у женщины… гараж. Кража случилась в микрорайоне Заволжье. Грабитель сдал металлическую конструкцию в пункт приема металлолома, а выручку потратил на себя любимого. Хозяйка гаража пришла в полицию и написала заявление. Сотрудники полиции быстро нашли грабителя. Оказалось, что молодой человек ранее уже привлекался к отвественности, а в настоящий момент нигде не работает. Он признался в том, что украл имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU