У природы нет плохой погоды: в Ярославле снова похолодает

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-03T15:58:12+03:00

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Несмотря на календарную весну, в Ярославле снова заметно похолодает. Ночью ожидается небольшой снегопад, температура воздуха до – 16 градусов. Днем немного потеплеет и станет – 2, – 7 градусов. Порывистый ветер достигнет 15 м/с. Автомобилисты должны быть особо внимательны на дорогах – видимость ухудшится до 3000 метров, образуется снежный накат и гололедица. Не превышайте скоростной режим, не делайте резких маневров, соблюдайте дистанцию. Чтобы не попасть в автомобильный затор, воспользуйтесь общественным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU