2019-03-03T15:42:35+03:00
Происшествия

Пожар на ЯШЗ: вспыхнули покрышки

Возгорание почти ликвидировано, пострадавших нет
Екатерина РЯБЦЕВА
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Очевидцы в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте начали размещать фотографии с черным дымом/ФОТО: соцсетиОчевидцы в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте начали размещать фотографии с черным дымом/ФОТО: соцсети
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В Ярославле произошло возгорание в районе Шинного завода. Очевидцы в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте начали размещать фотографии с черным дымом.

– Машин десять пожарных туда уже пролетело… и скорая, и реанимация. Лишь бы никто не пострадал, – пишет Алексей Селеменев.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14.03. На место пожара выехали 20 единиц техники и 65 человек личного состава. Изначально загорелись покрышки – почти 50 квадратных метров. Они располагались вблизи цехов. Позже возгорание перешло на складские помещения. В 14.40 пожар был частично локализован.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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