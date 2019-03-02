2019-03-02T20:42:05+03:00
Общество

В Ярославской области врачи тянули с помощью 8-месячному ребенку, нуждавшемуся в лекарствах

Право семьи на медпомощь помог восстановить уполномоченный по правам человека
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Врачи тянули с помощью 8-месячному ребенку, нуждавшемуся в лекарствах.Врачи тянули с помощью 8-месячному ребенку, нуждавшемуся в лекарствах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин помог семье с 8-месячным ребенком получить необходимые лекарства. К омбудсмену обратился отец малыша. Семья живет в одной из деревень Ярославского района.

- Восьмимесячный малыш нуждался в проведении лекарственной терапии препаратами, показанными при редкой патологии крови. Также при наличии заболевания, диагностированного у ребенка, было необходимо установление группы инвалидности. Заболевание было диагностировано в декабре 2018 года, но учреждение здравоохранения по месту жительства мальчика не направило документы для проведения медико-социальной экспертизы, а также не сделало заявку на включение ребенка в реестр получателей препаратов, - рассказали в аппарате уполномоченного.

Сергей Бабуркин направил запрос в региональное управление Росздравнадзора с просьбой принять меры по оказанию ребенку я необходимой медицинской помощи. На сегодняшний день стало известно, что проблемы с обеспечением ребенка лекарственными препаратами и направлением на установление группы инвалидности решены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле перевернулась скорая с врачами
В Заволжском районе Ярославля нашли огромную свалку строительного мусора
В Рыбинске открылся Деминский лыжный марафон
Ушел из жизни основатель рыбинского приюта и герой шоу «Секретный миллионер» Иосиф Шубладзе
В Ярославле попадали масленичные куклы на улице Андропова
В Ярославле мост через Которосль проверили на прочность
"Леопарды" поцарапали наш "бронепоезд"
Ярославские школьники отправят посылки сотрудникам полиции, служащим на Северном Кавказе
«В последний путь»: жители Рыбинска негативно восприняли рекламу ритуальных услуг на бортах городских автобусов
Ярославские энергетики призывают жителей не сваливать снег к трансформаторным подстанциям
В Ярославле заключенные колоний приняли участие в конкурсе масленичных кукол
Смертельная ревность: ярославец жестоко убил знакомого бывшей супруги у нее на глазах
На оживленном проспекте в Ярославле сбили 13-летнего мальчика
22-летняя сотрудница УФССП спасла жизнь мужчине прямо в зале суда
В Ярославле поймали 16-летнего подростка с крупной партией наркотика
Ярославец зарезал знакомую за сделанное ею замечание
У «Ауры» в Ярославле наконец-то запретят парковаться
В Ярославле горел колледж управления и профессиональных технологий
22-летнего ярославца задержали с партией мефедрона
Цветы для девочки-пай: в Ярославле мужчина украл дорогой букет и успел подарить его до задержания
3 из 12 неисправны: в Ярославле проверили маршрутки и автобусы
Кроссовки – просто бомба! В Ярославле из-за забытой сменки эвакуировали «Макдональдс»
Более 100 кукол Барби разных лет выставили в Ярославле
Кто-кто за решеткой живет: в рыбинской колонии поставили "Теремок"
Штраф в 3 миллиона рублей: как семейная пара обхитрила чиновников и выиграла ремонт школ в Ярославской области
Почему в Ярославле увеличились цены на яйца?