В Ярославской области врачи тянули с помощью 8-месячному ребенку, нуждавшемуся в лекарствах

СЕГОДНЯ 20:42 2019-03-02T20:42:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин помог семье с 8-месячным ребенком получить необходимые лекарства. К омбудсмену обратился отец малыша. Семья живет в одной из деревень Ярославского района.

- Восьмимесячный малыш нуждался в проведении лекарственной терапии препаратами, показанными при редкой патологии крови. Также при наличии заболевания, диагностированного у ребенка, было необходимо установление группы инвалидности. Заболевание было диагностировано в декабре 2018 года, но учреждение здравоохранения по месту жительства мальчика не направило документы для проведения медико-социальной экспертизы, а также не сделало заявку на включение ребенка в реестр получателей препаратов, - рассказали в аппарате уполномоченного.

Сергей Бабуркин направил запрос в региональное управление Росздравнадзора с просьбой принять меры по оказанию ребенку я необходимой медицинской помощи. На сегодняшний день стало известно, что проблемы с обеспечением ребенка лекарственными препаратами и направлением на установление группы инвалидности решены.

ИСТОЧНИК KP.RU