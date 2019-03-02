В Ярославле перевернулась скорая с врачами

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-02T17:50:06+03:00

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В Ярославле перевернулась машина скорой помощи. ДТП произошло 2 марта около 16 часов на проспекте Фрунзе в районе дома №37. По предварительной информации, в скорую врезался красный Hyundai Solaris, а после этого скрылся с места аварии.

- Скорая двигалась со спецсигналом и маячками. Solaris на перекрестке ударил ее в бок, в итоге она опрокинулась. А иномарка сразу стартанула в сторону Липовой горы. Я побежал доставать людей. Врачам выйти помог, - рассказал «Комсомольской правде - Ярославль» очевидец происшествия Илья Никитин.

Как сообщили в УМВД по Ярославской области, в момент аварии в скорой помощи находились водитель, врач и медсестра. К счастью, серьезно никто из них не пострадал. Сейчас полиция ведет поиск скрывшегося с места ДТП водителя легковушки.

Иномарка, врезавшаяся в бок медицинской машины, скрылась с места аварии. Фото: Маргарита Тюмина.

ИСТОЧНИК KP.RU